إسبانيا تسجل أدنى عدد وفيات بفيروس كورونا منذ أسبوعين

أعلنت السلطات الإسبانية أنها أحصت الجمعة 605 وفيات بوباء كوفيد-19 في 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة تسجل في البلاد منذ 24 مارس، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

قالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 15843 اليوم الجمعة من 15238 في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا

إلى 157022 اليوم من 152446 أمس الخميس.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية على مستوى قارة أرووبا بأعداد الوفيات والإصابات بعد إيطاليا.

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وتوفي ما مجموعه 15 ألفا و843 جراء المرض في إسبانيا التي تعد بين الدول الأكثر تضررا من الوباء والخاضعة لاجراءات عزل مشددة جدا

منذ 14 مارس.

وعدد الإصابات المؤكدة تباطىء أيضا في 24 ساعة (أكثر من 4500) فيما تم زيادة عدد الفحوصات، وبات العدد الإجمالي للإصابات في البلاد نحو 157 ألفا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا إلى الشفاء 55 ألفا و668.

ورغم أن الوباء بلغ ذروته بحسب السلطات الصحية، فإن الحكومة الإسبانية حذرت المواطنين من مخاطر التراخي في إجراءات العزل.

وتخضع البلاد لإجراءات عزل مشددة منذ 14 مارس ومددت حتى 25 أبريل.