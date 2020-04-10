الصحة اللبنانية: 27 إصابة جديدة بكورونا والعدد الإجمالي يصل إلى 609

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 609.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك 28 حالة حرجة، 20 حالة وفاة، و67 حالة شفاء حتى الساعة.

كانت الحكومة اللبنانية أعلنت أمس الخميس، تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد إلى 26 أبريل الجاري كإجراء احترازي بمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.