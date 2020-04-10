والد بوريس جونسون: ابني لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد

قال ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن ابنه "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد"، وإن عليه أن يأخذ وقتًا للراحة حتى يتعافى من فيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف في حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة: "يجب عليه أن
وأفاد المتحدث باسم جونسون، أمس الخميس، بأن رئيس الوزراءغادر وحدة العناية المركزة بمستشفى "سانت توماس".
وكان جونسون قد دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا. وتم نقله إلى العناية المركزة الاثنين على إثر تدهور حالته الصحية.
وأكد مكتب جونسون في وقت سابق، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية المركزة، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتًا.
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