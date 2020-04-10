5حالات شفاء و8 وفيات جديدة ترفع إجمالي قتلى كورونا في المغرب إلى 105

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 114 حالة، بعد تسجيل 5 حالات شفاء جديدة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 105 حالة، بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 1431 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، بعد تسجيل 57 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 5009 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.