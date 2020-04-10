طنجة..ارتفاع عدد العمال المصابين بكورونا في مصنع للنسيج إلى 13 شخصا

ارتفع عدد عمال مصنع النسيج المؤكد إصابتهم بـ”كوفيد19″ إلى حدود اليوم الجمعة، بطنجة، إلى 13 شخصا، بعد مخالطتهم لامرأة مصابة بالجائحة.

وكشفت مصادر متطابقة لـ”اليوم24″ أن الحالات المؤكد إصابتها خالطت عاملة مصابة بالجائحة، تنحدر من وزان، وتشتغل في معمل للنسيج في المنطقة الصناعية “اجزناية” الموجودة في المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن من بين المصابين شابتين كانتا قد قدمتا من طنجة إلى مسقط رأسهما في مكناس الأسبوع الماضي.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن عدد حالات الإصابة في ارتفاع منذ تسجيل الحالات الثلاث الأولى يوم الأحد الماضي.

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وبلغ إجمالي الإصابات في جهة الشمال بالفيروس التاجي 115 حالة مؤكدة، بحسب البوابة الرسمية لوزارة الصحة الخاصة بإحصائيات وباء www.covidmaroc.ma.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 1374 في إجمالي عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.