بالفيديو نساء واسط يطلقن حملة لخياطة الكمامات

لمواجهة تداعيات ومخاطر وباء كورونا ومساهمة في تعزيز الاجراءات الوقائية بادرت مجموعة من نساء محافظة واسط الى القياد بخياطة الكمامات وتوزيعها مجانا على القوات الامنية والعاملين في المؤسسات الخدمية .. في احلك الظروف واشدها تثبت المرأة العراقية أن دورها لايقل أهمية عن الرجل، إذ بادرت مجموعة من النساء في محافظة واسط بإطلاق حملة لخياطة الكمامات وتوزيعها بشكل مجاني على القوات الأمنية وعمال البلدية.

ظروف حظر التجوال وصعوبة التنقل لم تكن عائقا أمام هؤلاء النسوة اللواتي يقدمن خدماتهن بجهود ذاتية ، وهذا مادعا ناشطين لتقديم الثناء والشكر لهن لما قدمنه من عطاء في هذه الظروف.

يشار إلى أن هؤلاء النسوة باشرنه بهذه الحملة منذ أكثر من أسبوعين وبانتاج يصل إلى الف كمامة يوميا.

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