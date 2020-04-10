الرئيس الأمريكي.. يعلن منطقتي كوارث كبرى بولايتي إيداهو وألاسكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منطقتي كوارث كبرى في ولايتي إيداهو وألاسكا، وأمر بتقديم مساعدات للولايتين في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" الذي بدأ في 20يناير الماضي بالولايات المتحدة وما زال مستمراً.
وذكر بيان للبيت الأبيض، أن التمويل الفيدرالي سيكون متاحًا على مختلف المستويات المحلية للولايتين وللمنظمات الخاصة غيرالهادفة للربح بهما، وذلك في إطار التدابيرالحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع المناطق من الفيروس بالولايتين.
وكلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي مايكل أوهير كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة بالولايتين .
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