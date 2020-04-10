حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل 92 شخصًا.. والإصابات تتجاوز 10 آلاف

أكدت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد تجاوز عتبة الـ10 آلاف، فيما بلغت حصيلة ضحايا الوباء 92 حالة وفاة، وفقًالموقع روسيا اليوم.
وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية منذ صباح اليوم، ست وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس، وبين الضحايا الجدد مسنتان (84و86 عاما) كانتا تعانيان من مشاكل صحية ملموسة.
كما أعلنت الوزارة عن 127 إصابة مؤكدة جديدة، بلغ بها إجمالي عدد الإصابات 10095 حالة، مشيرة إلى أن 164 مريضًا لا يزالون في وضع خطير و125 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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