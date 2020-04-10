تراجع الإصابات بكورونا في الصين إلى 42.. ووفاة حالة واحدة

سجل البر الرئيسي الصيني، اليوم الجمعة، 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 38 حالة لمسافرين عائدين من الخارج، مقارنة مع 63 حالة قبل يوم

واحد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

قالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، إنه جرى تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس

غير مصحوبة بأعراض في البر الرئيسي، بانخفاض عن 61 حالة جديدة يوم الخميس.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي للصين الآن 81907، في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة إلى .3336