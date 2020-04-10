سجل البر الرئيسي الصيني، اليوم الجمعة، 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 38 حالة لمسافرين عائدين من الخارج، مقارنة مع 63 حالة قبل يومواحد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
قالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، إنه جرى تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بالفيروسغير مصحوبة بأعراض في البر الرئيسي، بانخفاض عن 61 حالة جديدة يوم الخميس.
ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي للصين الآن 81907، في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة إلى .3336
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الإصابات بكورونا في الصين إلى 42.. ووفاة حالة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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