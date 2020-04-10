“أوبك” تكشف تفاصيل “الاتفاق المنتظر” لخفض إنتاج النفط

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الجمعة، أن البلدان المصدرة للخام باستثناء المكسيك، تفاهمت على خفض في الإنتاج العالمي في مايو ويونيو، قدره 10 ملايين برميل يوميا.

وقالت المنظمة في بيان، إن الاتفاق الذي ينص أيضا على أن يتراجع الخفض إلى 8 ملايين برميل يوميا من يوليو إلى ديسمبر المقبلين، سيتطلب موافقة المكسيك ليدخل حيز التنفيذ.

وينص الاتفاق أيضا على خفض قدره 6 ملايين برميل يوميا بين يناير 2021 وأبريل 2022.

وصدر البيان في أعقاب اجتماع طويل بالدائرة المغلقة، بهدف إيجاد حل للانخفاض الكبير في أسعار النفط بسبب تراجع الطلب.

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وتسبب وباء فيروس كورونا المستجد بخلل في السوق، حيث كان العرض العالمي كبيرا أساسا وبلغ مستويات غير مسبوقة، مع القيود على التنقلات التي فرضت في كل مكان لتجنب انتشار المرض.

وقالت وكالة أنباء “بلومبرغ” إن المكسيك وجدت الجهد المطلوب منها مبالغا فيه، بالمقارنة مع دول أخرى.

وذكر البيان أنه من المقرر عقد اجتماع جديد في العاشر من يونيو المقبل بالفيديو أيضا، من أجل “البت في إجراءات إضافية طالما كان ذلك ضروريا من أجل تحقيق التوازن في السوق”.