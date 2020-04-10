الرافدين يدعو الموظفين للاستفادة من سلفة ٢٥ مليون

دعا مصرف الرافدين موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف للدخول الى المنصة الالكترونية والتقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار .
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تم إطلاق المنصة الالكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة ٢٥ مليون دينار حيث بإمكان الموظف التقديم عليها عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans .
واشار الى ان المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على السلفة
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