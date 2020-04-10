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الرافدين يدعو الموظفين للاستفادة من سلفة ٢٥ مليون

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دعا مصرف الرافدين موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف للدخول الى المنصة الالكترونية والتقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تم إطلاق المنصة الالكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة ٢٥ مليون دينار حيث بإمكان الموظف التقديم عليها عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans .


واشار الى ان المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على السلفة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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