الرافدين يدعو الموظفين للاستفادة من سلفة ٢٥ مليون

دعا مصرف الرافدين موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف للدخول الى المنصة الالكترونية والتقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تم إطلاق المنصة الالكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة ٢٥ مليون دينار حيث بإمكان الموظف التقديم عليها عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans .



واشار الى ان المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على السلفة