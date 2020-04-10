الخارجية الروسية: أكبر مخاطر كورونا بسوريا في المناطق الخاضعة لسيطرة​​​​​​​ اميركا

أكدت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن أكبر المخاطر الناجمة عن ​فيروس كورونا​ في ​سوريا​، تلاحظ في المناطق الخاضعة لسيطرة ​الولايات المتحدة​ وحلفائها.

وقالت زاخاروفا خلال ​مؤتمر صحفي​ إن "الوضع الأكثر خطورة والقابل للانفجار في ما يخص انتشار فيروس كورونا، يبرز في منطقة شرقي ​الفرات​ وحول التنف، أي في المناطق السورية التي تحتلها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

وأشارت المتحدثة إلى عدم وجود إمكانيات لنقل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق، مضيفة أن هناك عددا كبيرا من ​الألغام​ التي لم تنفجر، ومستشفيين اثنين فقط يستمران بالعمل.