المكسيك تسجل ارتفاعاً في حالات الإصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الخميس، إن المكسيك سجلت 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 3441. كما سجلت الوزارة 194 حالة وفاة.

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