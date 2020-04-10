355 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية وشفاء 666 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الخميس)، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا، (كوفيد - 19) ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 3287 حالة، في حين تعافى 666 حالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، حول مستجدات «كورونا»، الذي تعرض خلال آخر المستجدات والإحصاءات الخاصة بالفيروس المستجد بالمملكة.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن نسبة دقة فحص تشخيص «كورونا» عالية جداً.

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وأضاف الدكتور العبد العالي، أن الوزارة تلقت 80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة «كورونا»، مشيرة إلى أن وجود المتطوعين له طابع خاص «ولنا تجربة مشهود لها في الحج».

وشددت الصحة السعودية على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الاختلاط، مؤكدة على أنه «يجب الحفاظ على مسافة متر ونصف في الطوابير».