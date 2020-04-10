اشار ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ الى إن ​الولايات المتحدة​، حاولت تقديم المساعدات التقنية من أجل إنقاذ أرواح الإيرانيين في ظل تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد، لكن ذلك "لا يعني أننا سنسمح بضخ الأموال للنظام الإيراني". وجاء في تغريدة ل​وزارة الخارجية الأميركية​ ضمنتها تصريح بومبيو "نريد أشياء جيدة للشعب الإيراني". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: سعينا لتقديم مساعدات تقنية للإيرانيين لكن لا أموال للنظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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