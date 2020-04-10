شكرا لقرائتكم أوبك+ تؤكد خفض 10 ملايين برميل نفط في مايو ويونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتفقت أوبك ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، اليوم الخميس على خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان .

وقالت إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول إلى ثمانية ملايين برميل يوميا ثم يجري تخفيفها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين يناير/كانون الثاني 2021 وابريل/نيسان 2022.

واعلنت أوبك+ إنها ستعقد مؤتمرا آخر عن بعد في العاشر من يونيو/حزيران لتقييم السوق.

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وأعلن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية أن "تعهدات أوبك+ تبعث بإشارة مهمة بأن جميع الدول الرئيسية المنتجة للنفط ستتجاوب بشكل منظم مع حقائق السوق الناجمة عن فيروس كورونا".

وقبيل التوصل لاتفاق، أفادت مصادر أن السعودية وروسيا اتفقتا على خفض كبير لإنتاج النفط قد يصل إلى نحو 23%، بحسب ما نقلت |رويترز".

كما لفت مصدر روسي رفيع المستوى، إلى أن موسكو والرياض أزالتا العقبات الرئيسية للاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط.