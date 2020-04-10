نتانياهو يشكر نظيره الهندي على إرسال بلاده شحنة أدوية لإسرائيل

أعرب رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، عن شكره لنظيره ​الهند​ي ​ناريندرا مودي​ "على إرسال شحنة أدوية قد يساعد في علاج المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" إلى إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الهند أرسلت إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة، دواء تجريبي لعلاج المصابين بفيرس كورونا، لم يسبق لها أن أرسلته إلى أي دولة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل يقترب من الـ 10 آلاف شخص، حيث أودى بحياة أكثر من 70 شخصا هناك.