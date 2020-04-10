اخبار العالم

نتانياهو يشكر نظيره الهندي على إرسال بلاده شحنة أدوية لإسرائيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعرب رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، عن شكره لنظيره ​الهند​ي ​ناريندرا مودي​ "على إرسال شحنة أدوية قد يساعد في علاج المصابين ب​فيروس ​ المستجد "​كوفيد 19​" إلى إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الهند أرسلت إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة، دواء تجريبي لعلاج المصابين بفيرس كورونا، لم يسبق لها أن أرسلته إلى أي دولة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل يقترب من الـ 10 آلاف شخص، حيث أودى بحياة أكثر من 70 شخصا هناك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يشكر نظيره الهندي على إرسال بلاده شحنة أدوية لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا