أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن شكره لنظيره الهندي ناريندرا مودي "على إرسال شحنة أدوية قد يساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى إسرائيل".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الهند أرسلت إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة، دواء تجريبي لعلاج المصابين بفيرس كورونا، لم يسبق لها أن أرسلته إلى أي دولة أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل يقترب من الـ 10 آلاف شخص، حيث أودى بحياة أكثر من 70 شخصا هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يشكر نظيره الهندي على إرسال بلاده شحنة أدوية لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.