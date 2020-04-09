بمشاركة ليدي غاغا وبيكهام.. حفل افتراضي يجمع نجوما عالميين

يجمع حفل افتراضي، بعنوان “العالم أجمع، في المنزل معا”، نجوما مشاهير، من أجل تسلية الجمهور، الملتزم بالحجر الصحي، ودعم مجهودات مكافحة كورونا في العالم.

وتقام “فعالية أونلاين الخيرية الثقافية” يومي 18 و 19 أبريل الجاري، بمشاركة نجوم الفن عالمين أبرزهم ليدي غاغا، ونجم كرة القدم سابقا ديفيد بيكهام.

وتشرف شركة الأنترنت Global Сitizen على إقامة الفعاليات، ودعا مسؤولها، هيو إيفانس، الحكومات، والشركات الكبرى ورجال الأعمال الأثرياء، إلى المساهمة في الكفاح ضد فيروس “كوفيد 19”.

وقال إيفانس، إن فعالية أونلاين الثقافية الخيرية يشارك فيها إلى جانب، ليدي غاغا، وبيكهام، كل من ألتون جون، وبول مكارتني، وستيفي وندر، وكريس مارتن، وبيلي أيليش، وغيرهم .

وأشارت ليدي غاغا إلى أن المحادثات، التي أجرتها، وزملائها مع شركات في مجالات الترفيه، ومجالات أخرى، أسفرت عن الحصول على 35 مليون دولار لشراء الأقنعة الطبية، ووسائل الوقاية الفردية، والأجهزة اللازمة لاختبارات كشف فيروس كورونا وإجراء البحوث العلمية في البلدان النامية.