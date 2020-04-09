دعا دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، جميع الأطراف في اليمن إلى التجاوب مع مبادرة التحالف العربي بقيادة السعودية لوقف إطلاق النار.

وقال راب في بيان: "إن هذه الهدنة التي أعلنها التحالف تعد خطوة مهمة نحو وقف دائم لإطلاق النار في اليمن".

وشدد راب على ضرورة أن تتجاوب جميع الأطراف في اليمن مع مبادرة التحالف العربي وانتهاز الفرصة للدخول في محادثات سياسية لإنهاء النزاع والوصول إلى سلام دائم.

وأشار إلى أن بلاده تعمل أيضا على تقديم المساعدة لليمنيين الذين هم في حاجة ماسة لمكافحة فيروس كورونا حتى لا تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

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وكان التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، أعلن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم الخميس، في خطوة قوبلت بترحيب عربي ودولي.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الهدف من الهدنة تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

ومن جانبها، رفضت مليشيا الحوثي الانقلابية، الالتزام بقرار وقف إطلاق النار الذي دعت له الأمم المتحدة، رغم إعلان التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية الالتزام بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف نهار الخميس.

وقال الناطق الرسمي لمحور الجوف، ربيع القرشي، في بيان، إن مليشيا الحوثي تشن عدة هجمات على معسكر "الخنجر" الخاضع لسيطرة الشرعية.

وتمتلك مليشيا الحوثي سجلا أسود في انتهاك قرار وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة منذ بدء الانقلاب قبل 5 سنوات، وآخرها اتفاق ستوكهولم الهش في مدينة الحديدة، والذي شهد أكثر من 6 آلاف خرق خلال عام واحد من توقيعه، وفقا لمصادر حكومية.