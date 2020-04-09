اليمن يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد

شدد رئيس الوزراء اليمني، رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا عالميا على الاقتصاد الوطني، وأهمية البناء على قرار وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، للإعلان عن قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اليمني، اليوم الخميس، اجتماع المجلس

الاقتصادي الأعلى، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)؛ لمناقشة آخر مستجدات التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشي وباء كورونا عالميا وأثره على الاقتصاد الوطني، والوضع النقدي والسياسات النقدية الضرورية للحفاظ على استقرار العملة، إضافة إلى وضع التموين الغذائي والدوائي وكيفية توفير وخزن الاحتياطات اللازمة، وأولويات الإنفاق العام وكيفية مواجهة النفقات الصحية والاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن استجابة القيادة السياسية لمبادرة وقف إطلاق النار بناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وإعلان تحالف دعم الشرعية، تؤكد جدية والتزام الحكومة الشرعية بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر فيروس كورونا، لافتا إلى وجود حزمة من التدابير والقرارات يجري التشاور بشأنها مع الرئيس عبدربه منصور هادي، وسيتم اتخاذها قريبا لضمان الاستقرار التمويني والسعري في الأسواق المحلية، وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة التداعيات العالمية جراء تفشي فيروس كورونا.

