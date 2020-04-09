حصيلة وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز12 ألفاً

بلغت الحصيلة الإجمالية لفيروس كورونا المستجد 12210 وفيات في فرنسا منذ مطلع مارس الماضي.

وأعلن مدير الصحة العامة جيروم سالومون، اليوم الخميس، أن 8044 وفاة سجلت في المستشفيات الفرنسية و4166 وفاة في دور رعاية المسنين.

وللمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء، تراجع عدد مرضى العناية المركزة من المصابين بكوفيد-19 في فرنسا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقد بلغ عددهم 7066 مريضاً، أي بتراجع قدره 82 شخصاً عن الحصيلة المعلنة أمس الأربعاء، وفق ما أعلن سالومون.

وقال سالومون إن هذا الرقم يبيّن حجم "الضغوط التي يتعرّض لها النظام الصحي في فرنسا. كما يدفعنا للاعتقاد بأننا نتّجه نحو كبح تدريجي للوباء".

وقبل تفشي وباء كوفيد-19، كانت الطاقة الاستيعابية لوحدات العناية المركزة في فرنسا تبلغ خمسة آلاف سرير.

وقال سالومون "نأمل أن نكون بصدد تسطيح منحنى الوباء. لكن (درجة) المنحنى تبقى مرتفعة جداً ويجب أن نكون شديدي اليقظة".

ودعا إلى "مضاعفة جهودنا الجماعية والتعاضدية" بخاصة في ما يتعلّق بالعزل المنزلي والتباعد الجسدي.

وسجّلت 412 وفاة جديدة في المستشفيات الفرنسية في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي دور رعاية المسنين، سجّلت زيادة في الوفيات قدرها 929 حالة، علماً أن تعداد هذه الحالات لم يبدأ إلا أواخر مارس.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الأربعاء، تمديد الإغلاق المفروض في البلاد منذ 17 مارس الماضي لتعزيز جهود التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد على الأراضي الفرنسية إلى ما بعد 15 أبريل.