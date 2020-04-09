الوضع الصحي لرئيس وزراء بريطانيا يتحسن.. ووفيات كورونا تزيد

تتحسن صحة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يتلقى العلاج في مستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا لكن الوفيات في بريطانيا جراء المرض ما زالت في ارتفاع متواصل.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، إن جونسون يتحسن منذ دخوله المستشفى لكنه لا يزال في العناية المركزة.

وأضاف راب، في مؤتمر صحفي، "لا يزال في العناية المركزة لكنه يواصل التحسن وهو في حالة معنوية جيدة".

سجلت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، 881 وفاة إضافية لمصابين بكوفيد-19، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 7978 وفاة، وفق ما أعلن راب.

وأضاف وزير الخارجية أن عدد الإصابات المسجلة رسمياً بلغ 65077 حالة، ما يجعلها من بين الأكثر تضرراً في أوروبا، وحضّ البريطانيين مرة أخرى على احترام الحجر الذي يتوقع تمديده.

وقال راب إن بريطانيا لم تصل بعد إلى ذروة وباء فيروس كورونا وإن من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق.

وأضاف للصحفيين أن الخبراء مازالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة.

وقال راب، الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه لا يتوقع أن يكون بمقدوره قول المزيد عن الإجراءات حتى أواخر الأسبوع المقبل.