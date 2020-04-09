لجنة التموين: تسجيل 1057 مخالفة في شهر واحد والأسواق مزودة بكل المواد الأساسية

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار أن وضعية التموين تتسم بالوفرة والاستقرار ووضعية الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية من مواد غذائية ومواد التنظيف والمواد الطاقية.

وجاء ذلك في بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، -قطاع الشؤون العامة والحكامة، اليوم الخميس، في إطار التتبع المنتظم لوضعية التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار.

وبخصوص الخضراوات الموسمية، أوضح البلاغ أن وزارة الفلاحة تسهر على تتبع غرس المساحات المخصصة لهذه المنتجات من بطاطس وبصل وطماطم وجزر وقرع أخضر.

وأشار البلاغ إلى أن “أسعار جل المواد مستقرة، كما عرفت أسعار الخضر والفواكه استمرارها في الانخفاض خلال هذا الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي. بحيث انخفضت أسعار الطماطم بأكثر من 9 في المائة والبصل الأخضر بـ9 في المائة والبطاطس بما يفوق 6 في المائة والجزر بـ4 في المائة والبصل اليابس بـ5 في المائة والبيض بـ2 في المائة”، مسجلا “استقرار أثمان اللحوم الحمراء والبيضاء والقطاني”.

Advertisements

وعلى مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف البلاغ، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس الماضي إلى غاية 8 أبريل الجاري مراقبة ما يفوق 45000 محلا للبيع بالجملة والتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 1057 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 745 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و186 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و64 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، و44 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن 18 مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجان المختلطة قامت، في ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، بحجز وإتلاف حوالي 64 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وستواصل اللجنة الوزارية عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.