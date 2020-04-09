"السيسي" يوبخ أحد المسؤولين في موقع إنشائي لعدم التزام العمال بارتداء الأقنعة الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

تباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول مقطع فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوبخ أحد المسؤولين في موقع إنشائي لأحد المشروعات، لعدم التزام العمال بارتداء الأقنعة الطبية الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



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وظهر السيسي في مقطع الفيديو وفقا للمصري اليوم، الذي تداولته مواقع إلكترونية لوسائل إعلام محلية، وهو يخرج من سيارته، موجهاً حديثاً غاضباً لأحد الضباط يحمل رتبة نقيب، قائلا "هو أنا بقول كلام مبيتنفذش ليه؟، يقصد ارتداء الكمامات، هي الناس دي يوميتها كام، علشان لو قعدت في البيت هتصرف منين؟"، وسأل الضابط، على المهندس المدني المسؤول عن الإشراف على العمالة، قبل أن يتابع حديثه: "أنا لو جيت بكرة وملقيتش الناس لابسه الكمامات هتبقى فيه مشكلة كبيرة"، كما طالب أفراد حراسة موكبه بتوزيع كمامات على العمال.

السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أوضح في صفحته الرسمية على فيس بوك، أنه "في إطار تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفى ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين، خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".