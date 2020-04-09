شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4 وفيات و99 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 4 وفيات وجديدة و99 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

Advertisements وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1374 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 97 حالة وفاة. ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس/آذار الماضي، معلقا جميع الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد.

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