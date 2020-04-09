الخارجية الصينية: نأمل ألا يسيس الأميركيون كورونا ويربطونه بالصين

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية تشاو ليجيان، عن أمل بلاده في "ألا يسيّس الأميركيون انتشار وباء كورونا في العالم، وألا يربطوا ظاهرته بالصين"، متمنياً أن "ترى انتصار الشعب الأميركي على تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في أقرب وقت ممكن".

وأشار ليجيان إلى أن "الاتهامات لن تخلصهم من الفيروس"، آملاً ان "يرفض الأميركيون محاولات بعض السياسيين لتسييس الوباء وإلقاء اللوم على الصين، وتحويل انتباه الرأي العام إلى الجوانب السياسية".

وفي وقت سابق، انتقد كل من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ووزير خارجيته ​مايك بومبيو​، الصين مرارا في ما يتعلق بالفيروس المميت، حيث اعتبرا ان بكين تأخرت في إبلاغ ​المجتمع الدولي​ بالخطر الحقيقي الذي يشكله "​كوفيد 19​".