جامعة جونز هوبكنز: وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 15 ألفا

تخطّت الحصيلة الإجمالية ل​وفيات​ ​فيروس كورونا​ المستجد في ​الولايات المتحدة​ 15 ألفا وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهر التعداد ارتفاع الوفيات إلى 15774 حالة والإصابات إلى 432596 وسط جهود تبذلها البلاد لمكافحة تفشي الوباء.

من جهة اخرى، تخطى عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ال90 ألفا في ​العالم​، بحسب تعداد لوكالة ​الصحافة​ الفرنسية وبالاستناد إلى مصادر رسمية.

وسجل اكثر من نصف الوفيات التي بلغت 90938 في إيطاليا واسبانيا والولايات المتحدة.

وسجّلت إيطاليا أكبر حصيلة مع 18279 وفاة، تليها اسبانيا مع 15238 وفاة، ثم الولايات المتحدة مع 14830 وفرنسا 10869.