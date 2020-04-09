مصدر من الأمم المتحدة: مجلس الأمن الدولي لا يكترث لمناورات الجزائر..والموائد المستديرة هي السبيل لحل قضية الصحراء

كشف مصدر دبلوماسي من دخل الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي، ومعه المجموعة الدولية لا يكترثان بمناورات الجزائر، بخصوص فتح قنصليات عامة في الصحراء المغربية.

وأضاف المصدر ذاته، في حديثه مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مسلسل الموائد المستديرة هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وعرفت الديبلوماسية المغربية انتصارا في الأشهر الأخيرة، بعد قرار اتخذته مجموعة من الدول، من بينها تلك التي في أمريكا اللاتينية بفتح قنصلياتها في مدن الصحراء المغربية، الأمر الذي لم يرق الأشقاء في الجزائر، وأيضا متزعمي جبهة البوليساريو الإنفصالية.