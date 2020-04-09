مشاركة مغربية في آخر نسخ “ذا فويس”: طالبت بإقصائي لأن البرنامج فرض شروطا في الكواليس

وجهت المشتركة المغربية في آخر نسخة من برنامج ذا فويس، دعاء اليحياوي اتهامات لإدارة برنامج اكتشاف المواهب، موضحة أنها لم ترغب في الخضوع للشروط، التي فرضوها عليها، ما دفعها إلى الطلب منهم إقصائها لتغادر البرنامج.

وكشفت دعاء اليحياوي كواليس برنامج “ذا فويس”، في بث مباشر على “أنستغرام” رفقة عارضة الأزياء نهيلة أمقلي، المعروفة بلقب “باربي”، مشيرة إلى أنها كانت تعامل بشكل سيء إلى درجة لم ينشر أي من فيديوهات غنائها على قناة البرنامج في يوتوب، على عكس بقية المشتركين.

واتهمت اليحياوي، التي كانت ضمن فريق الفنان اللبناني، راغب علامة، إدارة البرنامج بفرض شروط على المشاركين لم تقبلها هي، دون كشف طبيعتها.

وبلغت دعاء اليحياوي مراحل متقدمة من برنامج ذا فويس، لكنها أقصيت، ولم تستطع الوصول إلى الحلقة النهائية منه.