غادر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مساء الخميس، العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية التي تعرضت مؤخرا لمضاعفات إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب جونسون إنه "تم نُقل رئيس الوزراء هذا المساء من العناية المركزة إلى جناحه بالمستشفى، حيث سيحظى بمتابعة دقيقة في هذه المرحلة المبكرة من تعافيه".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، الأربعاء، إن حالة جونسون الصحية تتحسن على نحو مطرد، بينما يخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء: "يواصل رئيس الوزراء التحسن على نحو ثابت. لا يزال في وحدة العناية المركزة".

وكان جونسون قد نقل إلى مستشفى "سانت توماس" بالعاصمة لندن، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من 10 أيام، إلا أن حالته تدهورت يوم الإثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلن جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله في عزل ذاتي.