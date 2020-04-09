قرار جديد…الكمامات لن تباع بالتقسيط في المحلات التجارية في المغرب

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الخميس، عن قرار جديد يخص بيع الكمامات في المغرب.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنه في إطار التدابير المتخذة لتزويد الأسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا، قامت بتوجيه الوحدات الإنتاجية من أجل تعبئة الكمامات في علب تضم 10 وحدات، وعدم بيعها بالتقسيط”.

وأكدت الوزارة أنه يُمنع منعاً كلياً بيع الكمامات الواقية بالتقسيط في المحلات التجارية، حفاظاً على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم.

وشددت على أنه ستتخذ التجابير القانونية الزجرية اللازمة في حق كل من يخالف هذا الإجراء.