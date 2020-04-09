شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 3 حالات وفاة جديدة و12 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن في بغداد اليوم عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا لعراقيين مقيمين في الخارج, فضلاً عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة.
وأفادت الخارجية العراقية في بيان صحفي بارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس لدى الجالية العراقية في عموم دول العالم إلى 208 حالات, 40 منها في الولايات المتحدة, تليها النرويج والسويد وكندا وبلجيكا.
وأوضحت الخارجية تسجيل 16 حالة وفاة حتى الآن غالبيتها في بريطانيا تليها السويد وألمانيا، وشفاء 42 حالة في عموم دول العالم أكثرها عددا في بلجيكا.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق تسجل 3 حالات وفاة جديدة و12 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.