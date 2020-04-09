شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 3 حالات وفاة جديدة و12 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن في بغداد اليوم عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا لعراقيين مقيمين في الخارج, فضلاً عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة.

وأفادت الخارجية العراقية في بيان صحفي بارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس لدى الجالية العراقية في عموم دول العالم إلى 208 حالات, 40 منها في الولايات المتحدة, تليها النرويج والسويد وكندا وبلجيكا.

وأوضحت الخارجية تسجيل 16 حالة وفاة حتى الآن غالبيتها في بريطانيا تليها السويد وألمانيا، وشفاء 42 حالة في عموم دول العالم أكثرها عددا في بلجيكا.