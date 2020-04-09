الأمن العام: توقيف لبنانيان وسوداني لقيامهم بأعمال الصرافة دون ترخيص والتحقيق مع اثنين آخرين

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان، أنه في اطار متابعة اعمال الصرافة غير القانونية، وبناء لاشارة ​النيابة العامة المالية​، استدعت المديرية العامة للأمن العام اللبنانيين (غ.ش.هـ) و(أ.ي.ق) كلاهما يملك محلا لتحويل الاموال والسوداني(ط.ح.ش) لتوفر معلومات عن قيامهم بأعمال الصرافة دون ترخيص، موضحة أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الصرافة بصورة غير قانونية وتبين ان السوداني قد دخل خلسة الى لبنان.

وأشارت إلى أنه مراجعة المدعي العام المالي اشار بتوقيف السوداني وترك اللبنانيين رهن التحقيق بعد تعهدهما خطيا بعدم ممارسة اعمال الصرافة دون ترخيص تحت طائلة المسؤولية.

كما أعلنت أن دورية من المديرية ضبطت بالجرم المشهود اللبنانيين (أ.ح) و(م.ح) يقومان بأعمال الصرافة بطريقة غير قانونية، وبمراجعة المدعي العام المالي اشار بتوقيفهما والتوسع معهما بالتحقيق.