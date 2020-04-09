باسيل: في زمن الصوم وكورونا يواصل اصحاب الشائعات ترويج افتراءاتهم

أشار رئيس ​التيار الوطني الحر​، النائب ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى انه "في زمن ​الصوم​ ووباء ​كورونا​، يواصل اصحاب الشائعات ترويج افتراءاتهم واكاذيبهم في ​المال​ و​الفساد​ و​الكهرباء​ و​التعيينات​ وآخرها المنتشرين والطائرات الخاصة؛ الا يمارس هؤلاء، ولو لأيام، حجراً على الكذب وصياماً عن النفاق؟".

وقبل ايام أعلن باسيل عن إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لفريق الاستجابة في التيار، مشيرا الى ان "الموقع يحتوي على جميع المعلومات المطلوبة عن تفشي وباء COVID-19".