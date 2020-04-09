أشار رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى انه "في زمن الصوم ووباء كورونا، يواصل اصحاب الشائعات ترويج افتراءاتهم واكاذيبهم في المال والفساد والكهرباء والتعيينات وآخرها المنتشرين والطائرات الخاصة؛ الا يمارس هؤلاء، ولو لأيام، حجراً على الكذب وصياماً عن النفاق؟".
وقبل ايام أعلن باسيل عن إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لفريق الاستجابة في التيار، مشيرا الى ان "الموقع يحتوي على جميع المعلومات المطلوبة عن تفشي وباء COVID-19".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: في زمن الصوم وكورونا يواصل اصحاب الشائعات ترويج افتراءاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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