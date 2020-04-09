نقابة المحررين اعتذرت عن تسليم البطاقات الصحافية بسببب عطلة الجمعة العظيمة

اعتذرت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية، عن استقبال الزملاء الصحافيين غدا الجمعة، لتسلم بطاقاتهم الصحافية، بسبب عطلة ​الجمعة العظيمة​، على ان يتحدد موعد لاحق لهذا الغرض.

وفي وقت سابق طلبت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية في بيان من المحررين الصحافيين المنتسبين الى النقابة، الذين سددوا اشتراكاتهم عن العام 2020 وتقدموا بطلباتهم للحصول على البطاقة الصحافية، "الحضور الى مقر النقابة في ​الحازمية​، لتسلم بطاقاتهم المنجزة، يومي الخميس والجمعة في 9 و10 نيسان الجاري، بين التاسعة والنصف صباحا والواحدة ظهرا".

كما طلبت النقابة من المحررين الذين لم يتقدموا بطلباتهم بعد، الحضور في المواعيد نفسها للتقدم بها، على أن يتسلموا هذه البطاقات بعد إنجازها يوم الثلاثاء في 14 الجاري. وأملت النقابة من ​وزارة الداخلية​ و​القوى الأمنية​ والعسكرية، "الأخذ بالتعميم الذي أصدرته النقابة سابقا، واعتماد البطاقات الصادرة في العام 2019 في تنقل الصحافيين في هذه الظروف الاستثنائية".