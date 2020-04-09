رئيس الوزراء الإيطالي: الزعم بوجود مصالح وراء مساعدات موسكو لنا يعتبر إهانة

أشار رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، إلى أن "الزعم بوجود مصالح وراء مساعدات موسكو ل​إيطاليا​ في ظل تفشي ​فيروس كورونا​، يمثل إهانة لنا وللرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​".

وأوضح كونتي، في حديث صحفي، أن "مجرد الشك فقط بأن المساعدة التي تقدمها ​روسيا​ لنا تكمن وراءها أغراض ثانية، يعد إهانة بالنسبة لي وللحكومة الإيطالية".

كما شدد على أنه "لم يكن هناك أي طلب للمساعدات ولا حتى مجرد فكرة لتبادل ما"، منوّهاً بأن "الآلام والجروح التي عانت منها إيطاليا والإيطاليون جراء وباء فيروس كورونا أحملها معي دائما، والخسائر في الأرواح تسبب لي حزناً عميقاً".