الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان السعودية وقف إطلاق النار في اليمن

رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان السعودية وقف إطلاق النار نيابة عن "تحالف دعم الشرعية في اليمن".
وشدد الإتحاد، في بيان، على أنه "من الضروري الآن أن توقف الأطراف المحلية، وبالتحديد الحكومة اليمنية والحوثيين، جميع الأعمال العدائية على الفور، وبدء المحادثات بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة".
كما طالب الاتحاد بضرورة استمرار السلع التجارية، وخاصة الأدوية والمساعدات الإنسانية، في التدفق دون عوائق والوصول إلى المحتاجين في هذه الفترة الحرجة". ولفت إلى أن وباء الفيروس التاجي لا يعرف حدوداً، ولا يفرق بين الصديق والعدو".
وأفاد الإتحاج بأن "تأثير الفيروس على دولة مزقتها الحرب ست سنوات، يمكن أن يكون كارثياً".
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