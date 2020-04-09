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السفير الأمريكي يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020

رحب السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، بإعلان التحالف العربي لدعم الشرعية وقف إطلاق النار من جانب واحد .

 

ودعا هنزل بحسب تغريدة نشرتها صفحة السفارة على تويتر، جميع الأطراف إلى إنهاء القتال في اليمن .. مؤكداً ترحيب الولايات المتحدة بدعوة مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث لعقد اجتماع عاجل للأطراف يهدف لمكافحة كوفيد١٩ وبدء محادثات حول حل سياسي للصراع.

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وكان التحالف العربي الذي تقوده ، قد أعلن عن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم الخميس. في خطوة قوبلت بترحيب عربي ودولي. 

 

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن الهدف من هذه الهدنة هو تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين

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