جائحة كورونا.. أمريكا تتقدم بمعدلات مرعبة وتتجاوز إسبانيا بإجمالي 14797 حالة وفاة

توفي حوالي ألفي شخص جراء فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق، يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات، والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة، في الساعات الـ 24 الأخيرة، أرواح 1973 مصابًا بالفيروس (مقابل 1939 في اليوم السابق)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى14,797 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة الجديدة، أصبحت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، إذ إنّها تخطّت إسبانيا (14792 وفاة) لكنّها لا تزال خلف إيطاليا، التي سجّلت إلى غاية اليوم 17669 وفاة.

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أما حصيلة المصابين بالوباء في الولايات المتّحدة، فبلغت، مساء أمس، 435 ألفا و160 إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الـ 24 الأخيرة إصابة 32 ألفا و819 شخصًا إضافيًا بالفيروس (مقابل 29 ألفا و609 إصابات جديدة في اليوم السابق)، وبذلك يكون أكثر من رُبع الإصابات المثبتة مخبريًا بالفيروس حول العالم، حتى اليوم الخميس، قد سجّل في الولايات المتّحدة لوحدها.

ولا تزال نيويورك بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، إذ سجلت، حتى اليوم، 6268 حالة وفاة، بينها 779 وفاة في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وكان البيت الأبيض قد حذّر، الأسبوع الماضي، من أنّ كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتّحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة، حاليًا، لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1.5 مليون إلى 2.2 مليون شخص، كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتمّ فرض أيّ قيود.