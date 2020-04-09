الإصابات الجديدة بكورونا.. أكثر من النصف بجهتي مراكش والدار البيضاء- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة، المعلن عنها صباح اليوم الخميس، عن التوزيع الجديد لحالات الإصابة بكورونا في المغرب، بعد تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حتى العاشرة صباحا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1346 حالة.

وسجلت بجهة مراكش آسفي لوحدها، 28 حالة إصابة جديدة من بين الحالات الـ71 الجديدة، مقابل 13 حالة جديدة بجهة الدار البيضاء سطات، بينما ارتفعت عدد الحالات الجديدة بـ11 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وسجلت 6 حالات جديدة الرباط سلا القنيطرة، ونفس العدد بجهة درعة تافلالت، مقابل 4 حالات جديدة بجهة فاس مكناس وثلاث حالات جديدة بجهة الشرق.

بينما لم تعرف خمس جهات تسجيل أي حالة إصابة جديدة بكورونا، ويتعلق الأمر بجهات الصحراء الثلاث وجهة خنيفرة بني ملال وجهة سوس ماسة.

وتتوزع الحالات الاجمالية للإصابة بالفيروس، على جهة الدار البيضاء- سطات (397 حالة)، متبوعة بجهات مراكش آسفي (256 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (207 حالة)، وفاس-مكناس (165 حالة).

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وفي المرتبة الرابعة توجد جهة طنجة تطوان الحسيمة (111 حالة)، والجهة الشرقية (76 حالة)، ودرعة تافيلالت (67 حالة)، وبني ملال خنيفرة (40 حالة)، وسوس ماسة (20 حالة)، والعيون-الساقية الحمراء (4 حالات)، وجهة الداخلة- واد الذهب (حالتين)، وجهة كلميم واد نون (حالة واحدة).

وأوضحت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 4770 حالة.

وارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، إلى 103 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة في 96 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.