انت الان تتابع إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 10 آلاف بعد زيادة يومية قياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية أعلنت روسيا اليوم الخميس تسجيل زيادة يومية قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 1459 حالة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 10131 إصابة. وقال المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا إن عدد الوفيات المرتبطة بالمرض زاد 13 لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 76.

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