شكرا لقرائتكم كورونا يواصل حصد ضحاياه.. ويفتك بأكثر من 500 بإيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إلى 108202 حالة ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

من إيطاليا

وارتفع عدد الوفيات المسجل بواقع 246 ليصل إلى 2107 حالات.

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من ألمانيا

وأعلنت إيطاليا تسجيل 542 وفاة جديدة بكورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 17669. كما أعلنت عن 3836 إصابة جديدة ما يرفع عدد الإصابات إلى 139422.

وسجلت بلجيكا 283 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات الى 2523.

من إسبانيا

وفي إسبانيا، اعلنت وزارة الصحة أن عدد الوفيات اليومية جراء الإصابة بكورونا تباطأ اليوم الخميس بعد زيادة على مدى يومين حيث توفي 683 شخصا في الأربعة والعشرين ساعة الماضية لتصل الحصيلة إلى 15238 وفاة. وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 152446 مقارنة مع 146690 أمس.