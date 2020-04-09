بلدية عبا: خروج العائلات المحجور عليها بعد انتهاء مدة الحجر دون أي أعراض

لفتت بلدية عبا في ​قضاء النبطية​، إلى "خروج العائلات المحجور عليها بسبب فيروس "كورونا" بعد انتهاء مدّة الحجر دون أي عوارض، ممّا يعني أنّها لم تلتقط العدوى وتستطيع مزاولة حياتها بحسب ما تسمح به الإجراءات المعتمَدة".

وأكّدت في بيان، "إحتضاننا لعوائلنا ودمجها اجتماعيًّا بما يليق بأواصر الأخوة والتراحم"، مركّزةً على أنّ "بلدية عبا قد وضعت أرقام هاتف خليّة الصحة النفسيّة والإجتماعيّة بمتناول أهالي البلدة للوقوف على أية إستشارات أو تساؤلات". وأشارت إلى أنّ "ما حدث هو درس لنا جميعًا للتعامل بجديّة وللحذر والوقاية السليمة".

وشدّدت البلدية على أنّ "عدم وجود المرض بيننا لا يعني عدم إمكانيّة انتقاله لاحقًا عند أي تهاون من قبَل الأهالي"، داعيةً إيّاهم إلى "المحافظة على الإجراءات وضبط حركة أولادهم والإلتفات إلى أي وافد جديد إلى البلدة والإبلاغ عنه".

