الحريري: لبنان والعالم العربي خسر بوفاة محمد رشيد الميقاتي قامة إسلامية ووطنية

اشار رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​لبنان​ و​العالم العربي​ خسر بوفاة الاستاذ المربي الشيخ محمد رشيد الميقاتي، قامة إسلامية ووطنية جامعة. عزاؤنا عبر أسرته ومحبيه فالذكر الجميل، عمرٌ طويل". إضغط للمزيد

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