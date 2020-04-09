طقس الخميس.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا في السهول والأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس.

وستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية محلية في السواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما ومحملة بقطرات مطرية أحيانا رعدية، فوق مرتفعات الأطلس الكبير والريف وشرق المملكة ،ومن المحتمل أن تمتد الى السفوح الجنوبية الشرقية.

كما ستهم سحب كثيفة مصحوبة بأمطار متفرقة الواجهة المتوسطية، والسايس، والبوغاز، وستكون السماء أحيانا غائمة بشمال البلاد وقليلة الى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محتملة ومحلية بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية شمالية الى شرقية بالأقاليم الجنوبية وضعيفة الى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية وشمالية الى غربية في باقي المناطق.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي، والبوغاز، والسهول المحيطية .وستكون ما بين 17 و22 درجة بالسايس والسهول الداخلية، وسوس، والجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين14 و19 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس ، وسواحل المحيط، وما بين 25 و30 درجة بالسهول، وسوس، والمناطق الوسطى، ومابين 30و 35 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 35 و39 درجة بأقصى الجنوب، والجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول سواحل المحيط الاطلسي.