كورونا: كوريا الجنوبية في أدنى حصيلة الإصابات والصين تسجل حالتي وفاة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الأخيرة، صباح اليوم الخميس، حالتي وفاة جراء فيروس كورونا فيما سجلت كوريا الجنوبية 39 إصابة جديدة، وتسجل الدولتان أدنى عدد إصابات ووفيات حتى الآن.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، في بيان الخميس، إن شخصين توفيا بكورونا في مقاطعة خوبي، وأضافت اللجنة أن 63 إصابة جديدة سجلت في البلاد، منها 61 شخصا قدموا من خارج الصين.

وبهذه الأرقام، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الصين إلى 81 ألفا و865، والوفيات إلى 3 آلاف و335، مقابل تماثل 77 ألفا و370 شخصا للشفاء.

وأصاب الفيروس، حتى صباح اليوم الخميس، أكثر من مليون و519 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 88 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 330 ألفًا آخرين.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، في كانون الأول/ ديسمبر 2019، وسرعان ما انتشر إلى سائر العالم.

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وسجلت كوريا الجنوبية 39 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 10 آلاف و423.

وأفاد بيان صادر عن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، أن البلاد شهدت 39 إصابة بالفيروس، وهو أدنى مستوى تسجله خلال يوم واحد، منذ 20 شباط/ فبراير الماضي.

وأوضح البيان أن 6 آلاف و937 من مجمل الإصابات استكمل إجراءات المعالجة، وأشار إلى أن عدد وفيات كورونا في البلاد بلغ 204.

وأصاب الفيروس، حتى صباح الخميس، أكثر من مليون و520 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 88 ألفا، فيما تعافى أكثر من 330 ألفا آخرين.