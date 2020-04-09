انت الان تتابع ترامب: منتجو النفط الأمريكيون يخفضون بالفعل إنتاج الخام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منتجي النفط الأمريكيين خفضوا بالفعل الإنتاج وإنه يملك خيارات كثيرة إذا لم تقلص السعودية وروسيا إنتاجيهما حين تجتمعان مع مصدرين آخرين اليوم الخميس.
وقال ترامب للصحفيين أمس الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس خفضا منسقا للإنتاج "نحن نخفض بالفعل".
وأضاف في إشارة لاجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تعقده أوبك++ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرين اليوم الخميس "أعتقد أنهم سيقومون بتسوية الأمر. جرى إحراز الكثير من التقدم على مدى الأسبوع الماضي وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيتمخض عن أوبك".
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