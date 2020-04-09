انت الان تتابع المرشد الإيراني: الشعب الإيراني تألق في امتحان كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المرشد الإيراني علي خامنئي

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن "الشعب الإيراني تألق في امتحان كورونا".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول اليوم الخميس :"الوباء المتفشي يعتبر امتحانا للحكومات والشعوب ... وقد سجل الشعب الإيراني تألقا في امتحان كورونا".

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وأضاف :"الجميع قدموا تضحيات على مستوى الأطباء والممرضين والمختبرات ووزارة الصحة في هذا المجال، وقد وظفت القوات المسلحة الإيرانية كل الإمكانيات المتوفرة لديها في المجالات العلمية والبحثية والبناء في مكافحة كورونا".

وقال إن قيم الثورة الإسلامية تجسدت في مواجهة كورونا، بينما "تجسدت الثقافة الغربية في المواجهة مع كورونا بتفريغ المتاجر والاستيلاء على كمامات مستوردة واقتناء أسلحة".