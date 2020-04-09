البستاني: الاستثمار في المجال الصحي اهم من كل الاستثمارات الاخرى

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "‏بالرغم من الاختلاف السياسي، حب ​الشوف​ يجمعنا وانماؤه يوحدنا. ما احوجنا اليوم قبل الغد لإنهاء الاعمال في ​مستشفى​ ​دير القمر​ الحكومي للاهتمام بالمقيمين وحث المهجرين على العودة".

اضاف قائلا "أثبتت محنة "​الكورونا​" على صعيد ​العالم​ ان الاستثمار في المجال الصحي اهم من كل الاستثمارات الاخرى".

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