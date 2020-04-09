البستاني: الاستثمار في المجال الصحي اهم من كل الاستثمارات الاخرى

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "بالرغم من الاختلاف السياسي، حب الشوف يجمعنا وانماؤه يوحدنا. ما احوجنا اليوم قبل الغد لإنهاء الاعمال في مستشفى دير القمر الحكومي للاهتمام بالمقيمين وحث المهجرين على العودة".
اضاف قائلا "أثبتت محنة "الكورونا" على صعيد العالم ان الاستثمار في المجال الصحي اهم من كل الاستثمارات الاخرى".
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