المجلس الاعلى للدفاع رفع انهاء للحكومة لتمديد التعبئة العامة الى 26 نيسان

رفع ​المجلس الاعلى للدفاع​ الذي التئم بدعوة من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​القصر الجمهوري​ لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ والنظر في حال التعبئة العامة، انهاء الى مجلس الوزراء بتمديد حالة التعبئة العامة لمدة اسبوعين اضافيين حتى 26 نيسان مع مزيد من التشدد بالإجراءات.

وعرض الرئيس عون للتدابير المتخذة منذ اعلان التعبئة العامة، وشدد على اهمية التنبه للارقام والاحصاءات والتي على اساسها يتم اتخذا القرار المناسب.

وعرض رئيس ​الحكومة​ حسان دياب الاجراءات المتخذة، واوضح انه سيتم اتخاذ بعض التدابير لا سيما باللبنانيين العائدون من الخارج.

كما عرض وزير الصحة الاوضاع الصحية والاستشفائية، وشدد على ضرورة البقاء في المنازل، وشدد على ضرورة عدم تخفيف وطأة الاجراءات، وتطرق وزير الصحة الى وضع اللبنانيين العائدين من الخارج.

سبق الاجتماع لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات.